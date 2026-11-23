NYT: Мелания Трамп показала "шанс на мир" на встрече РФ и Украины в Белом доме

NYT узнала, как Мелания Трамп показала в Белом доме "шанс на мир" NYT: Мелания Трамп показала "шанс на мир" на встрече РФ и Украины в Белом доме

Москва23 ноя Вести.Первая леди США Мелания Трамп решила показать, что урегулирование украинского конфликта возможно, посадив представителей России и Украины рядом друг с другом на встрече в Белом доме. Об этом пишет The New York Times.

Речь идет о мероприятии, которое состоялось 5 ноября в Большом фойе Белого дома. Участниками стали российские и украинские представители, которые входили в состав делегаций стран на переговорах о частичном прекращении огня в Херсонской области. По данным издания, первая леди США лично распорядилась разместить представителей России и Украины рядом.

Кроме того, как сообщается, Мелания Трамп также собрала в архивах Белого дома предметы, которые символизируют мир. Среди них – аптечка, которую убрали из здания после пожара, устроенного британскими войсками во время войны 1812 года.

Представитель первой леди Марк Бекман назвал ее шаг "несколько необычным". По его словам, так Мелания Трамп хотела продемонстрировать возможность примирения. Высокопоставленный европейский чиновник в свою очередь заявил, что вид российских и украинских представителей, общающихся друг с другом, показывает, что "есть шанс на мир".

Позитивно дипломатические усилия первой леди оценил и сам президент США Дональд Трамп. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся договориться о "более масштабной версии" локального перемирия.

21 ноября первая леди США заявила, что надеется на перемирие на Украине до Рождества. Ее супруг также заявлял, что рассчитывает добиться более масштабного прекращения огня на Украине.