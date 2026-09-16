Москва16 сен Вести.Здание посольства США в Москве выглядит запущенным, пишет издание "Абзац".

Журналисты опубликовали фотографии, на которых видно траву на лестнице у входа и пятна на информационной табличке.

Посольство находится на площади Донецкой Народной Республики. В материале сказано, что диппредставительство приостановило выдачу виз россиянам и не проводит собеседования для выдачи данных документов. По данным издания, американские дипломаты продолжают работу только с гражданами США, столкнувшимися с чрезвычайными ситуациями, а россиянам для получения документов и записи на собеседование надо выезжать за рубеж – к примеру, в Казахстан.

В прошлом году Госдеп США ужесточил правила подачи документов на американскую визу: россиянам нужно ездить для этих целей в Астану или Варшаву.