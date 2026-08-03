Задержанный за подготовку взрыва в прокуратуре Пятигорска приехал из Москвы ФСБ: мужчина, планировавший взорвать прокуратуру Пятигорска, приехал из Москвы

Москва3 авг Вести.Мужчина, задержанный за подготовку взрыва в прокуратуре Пятигорска, приехал в город из Москвы. Кадры допроса обнародовал Центр общественных связей ФСБ России.

По словам злоумышленника, он познакомился в интернете с человеком, который дал ему задание совершить нападение. Мужчина заявил, что принес присягу и отправил подтверждающее видео.

Я из Москвы приехал в Пятигорск на работу. Я в интернете познакомился и дал присягу по заданию амира. Я это сделал и видео отправил ему. После этого я купил все предметы для бомбы и не успел – захватили меня сказал задержанный

Как уточнили в ведомстве, после преступления мужчина собирался уехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры в Пятигорске, задержан иностранец из Центральной Азии.