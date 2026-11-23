ФСБ задержала в Крыму агента украинской военной разведки ФСБ: в Крыму задержан россиянин, передавший информацию военной разведке Украины

Москва23 ноя Вести.Сотрудники ФСБ задержали в Крыму россиянина 1990 года рождения, подозреваемого в передаче украинской разведке сведений о местонахождении бывшего сотрудника Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1990 г. р., причастного к государственной измене в форме шпионажа сказано в сообщении

Как установили правоохранители, подозреваемый самостоятельно связался с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины через иностранный мессенджер и согласился собирать информацию в интересах украинской стороны.

По заданию куратора мужчина передал сведения о местонахождении бывшего сотрудника МГБ ДНР на территории Крыма, а также адрес его проживания, отметили в ФСБ. Там уточнили, что эти данные предназначались для убийства бывшего сотрудника ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали.

Следственное подразделение УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по статье о госизмене. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Несколько дней назад ФСБ сообщала о задержании агента военной разведки Украины, готовившего диверсии на территории Хабаровского края.