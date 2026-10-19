В Удмуртии мужчину осудили за изнасилование и убийство девушки в 2006 году

В Удмуртии осужден мужчина, который изнасиловал и задушил девушку 20 лет назад В Удмуртии мужчину осудили за изнасилование и убийство девушки в 2006 году

Москва19 окт Вести.В Удмуртии суд вынес приговор в отношении мужчины, признав его виновным в расправе над девушкой 20 лет назад. Как сообщает Следственный комитет России, преступника отправили в колонию особого режима на 24 года.

Отмечается, что фигурант уже отбывает наказание в одной из ИК республики.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием)… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с отбыванием в колонии особого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, мужчина познакомился с будущей жертвой 8 июня 2006 года в селе Камское Камбарского района. Он предложил ей дойти пешком до города, завел в лес, изнасиловал и задушил. Ее тело нашли через две недели.