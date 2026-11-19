Жителя Екатеринбурга осудили на 14 лет за убийство двух девочек в 1994 году

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об убийстве двух школьниц в 1994 году Жителя Екатеринбурга осудили на 14 лет за убийство двух девочек в 1994 году

Москва19 ноя Вести.К 14 годам колонии приговорили жителя Екатеринбурга Андрея Шевнина, признанного виновным в изнасиловании и убийстве двух школьниц более 30 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Преступление произошло в октябре 1994-го в квартире на улице Начдива Онуфриева. Согласно материалам уголовного дела, фигурант и его приятель изнасиловали 13-летнюю девочку и, боясь огласки, расправились с ней.

После они поняли, что подруга жертвы видела, как та садилась в их машину, и, чтобы избавиться от свидетеля, заманили ее к себе, надругались и убили. Тела злоумышленники вывезли в лес к Чусовскому озеру, исполосовали ножом и сожгли.

Суд признал Шевнина виновным по пп. "е", "н" ст. 102 УК РСФСР ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием, по предварительному сговору группой лиц"). Ему назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Отмечается, что суд также признал мужчину виновным в двух эпизодах изнасилования, однако от наказания за эти преступления его освободили в связи с истечением срока давности.

Также известно, что второй предполагаемый убийца к моменту рассмотрения материалов уголовного дела умер.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.