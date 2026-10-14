Москва14 октВести.В Свердловский областной суд поступили материалы уголовного дела в отношении уроженца Таджикистана, обвиняемого в ряде жестоких преступлений, сообщает Е1.RU.
Он изнасиловал женщину черенком от лопаты. На орудии нашли его ДНКрассказал источник издания
После изнасилования мужчина убил свою жертву.
Его задержали в мае 2025 года. Фигуранту было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
После ареста обвиняемого в его телефоне была обнаружена переписка с несовершеннолетней девочкой из Томской области. Мужчина заставлял ребенка присылать ему фотографии в обнаженном виде.
Свою вину фигурант отрицает.
Предъявленную ему статью УК РФ в итоговой редакции обвинения заменили на более тяжкую – убийство с особой жестокостью.