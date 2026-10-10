В Екатеринбурге арестован обвиняемый в расправе над пенсионеркой на ж/д станции В Екатеринбурге арестовали возможного убийцу пенсионерки на ж/д станции

Москва10 окт Вести.В Екатеринбурге взят под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве пенсионерки на железнодорожной станции "Чапаевская". Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга избрал меру пресечения местному жителю Александру Гальцову. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ… Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок по 21 ноября 2026 включительно говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Тело пожилой женщины с ножевыми ранениями нашли 26 апреля 2026 года, в тот день она собиралась в гости к подруге. По горячим следам задержать возможного преступника не удалось, спустя полгода правоохранители установили причастность Гальцова к случившемуся.

Отмечается, что постановление об аресте не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 3 суток.