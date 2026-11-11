Москва11 нояВести.Ленинский районный суд Екатеринбурга завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве двух 13-летних школьниц в 1994 году. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области в MAX.
Приговор по делу о совершенных в 1994 году изнасиловании и убийстве двух школьниц будет оглашен в Екатеринбурге 19 ноябряговорится в сообщении
Уточняется, что сегодня, 11 ноября, судья после прений и последнего слова подсудимого удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Оглашение состоится 19 ноября в 12.00.