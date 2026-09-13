Суд в Екатеринбурге повторно рассматривает дело об убийстве ребенка в 1995 году

В Екатеринбурге заново судят обвиняемого в убийстве ребенка 30-летней давности Суд в Екатеринбурге повторно рассматривает дело об убийстве ребенка в 1995 году

Москва13 сен Вести.В Екатеринбурге возобновили рассмотрение громкого дела об убийстве первоклассника в 1995 году. Фигурант дела настаивает на своей невиновности и заявляет, что к расправе причастны иные лица, сообщает е1.ru.

На этот раз Борису Субботину вменяют только одну уголовную статью, тогда как прежде обвинений было четыре говорится в сообщении

Следствие полагает, что 20 апреля 1995 года мужчина заманил школьника под предлогом поездки на автомобиле, а затем отвез к озеру Свакуль и убил. Затем он поместил тело в полимерный мешок, добавил кусок бетона и утопил в водоеме.

История расследования тянется десятилетиями. Еще в 1990‑х подозреваемого задержали, но из‑за погрешности в судебно‑медицинской экспертизе, касавшейся установления времени смерти, у мужчины появилось алиби и его отпустили. Субботина вновь взяли под стражу только в марте 2025 года.

В марте 2026 года суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, однако апелляционная инстанция отменила приговор. Изначально мужчине вменяли сразу четыре статьи: о похищении, вымогательстве, посягательстве на половую свободу и убийстве. Но из‑за истечения сроков давности три эпизода исключили из обвинения — теперь речь идет только об убийстве, которое, по версии следствия, было совершено с целью сокрыть иное преступление либо упростить его реализацию.

После того как первый обвинительный вердикт был аннулирован, фигурант ходатайствовал о выходе из СИЗО под подписку о невыезде, но суд отказался смягчить меру пресечения и продлил содержание под стражей.

Важную роль в нынешнем процессе играет свидетель — товарищ подсудимого, который в 1990‑е тоже попадал в поле зрения правоохранителей по этому делу.