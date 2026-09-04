Москва4 сенВести.Тело 62-летнего заключенного было найдено в екатеринбургском СИЗО-1. Мужчина обвинялся в убийствах двух предпринимателей, совершенных в 1990-х. Об этом сообщает Е1.RU.
По имеющейся информации, обвиняемый покончил жизнь самоубийством. В СИЗО он содержался в одиночной камере, у него была язва, он жаловался на сильные болиприводятся слова адвоката второго обвиняемого по уголовному делу Алексея Кузнецова
Обвинение в двух убийствах строятся на показаниях одного свидетеля.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, смерть не носит криминального характера.