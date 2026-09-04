Обвиняемого в убийстве бизнесменов нашли мертвым в СИЗО Екатеринбурга В СИЗО Екатеринбурга обвиняемого в убийствах бизнесменов нашли мертвым

Москва4 сен Вести.Тело 62-летнего заключенного было найдено в екатеринбургском СИЗО-1. Мужчина обвинялся в убийствах двух предпринимателей, совершенных в 1990-х. Об этом сообщает Е1.RU.

По имеющейся информации, обвиняемый покончил жизнь самоубийством. В СИЗО он содержался в одиночной камере, у него была язва, он жаловался на сильные боли приводятся слова адвоката второго обвиняемого по уголовному делу Алексея Кузнецова

Обвинение в двух убийствах строятся на показаниях одного свидетеля.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, смерть не носит криминального характера.