За избиение женщины в лесу жителя Тверской области осудили на 3,5 года колонии

В Тверской области осужден мужчина, избивший связанную женщину в лесу За избиение женщины в лесу жителя Тверской области осудили на 3,5 года колонии

Москва6 ноя Вести.В Тверской области суд вынес приговор в отношении местного жителя, который заманил знакомую в лес, заставил раздеться догола, связал и избил. Как сообщает региональная прокуратура, мужчину отправили в колонию на 3,5 года.

Преступление произошло в мае 2026 года. Согласно материалам уголовного дела, мотивом послужила ревность со стороны фигуранта.

Приказал раздеться догола, демонстрируя нож и ножницы для устрашения. После этого мужчина связал руки потерпевшей за спиной и стал наносить удары руками и ногами по разным частям тела, высказывая при этом словесные угрозы. В таком положении женщина находилась почти сутки… Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Мужчину судили по статьям УК РФ о незаконном лишение свободы с применением оружия и угрозе убийством. Отмечается, что отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.