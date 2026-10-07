В Саратовской области завели дело против мужчины, избившего сожительницу За угрозы убийства и избиение топором осужден житель Саратовской области

Москва7 окт Вести.В Ртищевском районе Саратовской области осужден мужчина, угрожавший убийством своей сожительнице и избивший ее топором. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ртищевская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) говорится в сообщении

В июне 2026 года во время конфликта с сожительницей пьяный мужчина замахнулся на нее топором, ударил обухом по голове и угрожал убить. После этого он продолжил избивать женщину и остриг ей волосы. Потерпевшей удалось убежать из квартиры.

Суд назначил виновному 260 часов обязательных работ.