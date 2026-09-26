Москва26 сен Вести.В Саратовской области житель Новоузенска ответит по закону за угрозы убийством. Как сообщает ГУ МВД РФ по региону в MAX, на 23-летнего горожанина завели уголовное дело после того, как во время ссоры он угрожал своей 19-летней подруге, держа при этом ножи в обеих руках.

Девушка восприняла угрозы сожителя всерьез и обратилась за помощью. Прибывший на место участковый уполномоченный полиции задержал мужчину и доставил в отдел говорится в мессенджере

Подозреваемый признался, что приревновал подругу, так как она вела с кем-то переписку в телефоне. Кроме того, во время инцидента мужчина был нетрезв. Ему избрана мера принуждения – обязательство о явке.