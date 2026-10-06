Суд вынес приговор мужчине, который избил детей в лагере "Орленок" в Туве

Вынесен приговор мужчине, который избил детей в лагере "Орленок" в Туве Суд вынес приговор мужчине, который избил детей в лагере "Орленок" в Туве

Москва6 окт Вести.Мужчина, незаконно проникший в лагерь "Орленок" в Туве, избивший и запугавший там нескольких детей, приговорен к принудительным работам на срок 2,5 года. Об этом сообщила прокуратура Республики Тыва.

Cуд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Гражданский иск прокурора о взыскании с осужденного в пользу пострадавших детей компенсации морального вреда удовлетворен частично на общую сумму 275 тыс. рублей. В связи с мягкостью назначенного наказания приговор обжалован государственным обвинителем в апелляционном порядке говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ночью 21 июня нетрезвый мужчина 2001 г.р. проник на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай, избил и запугал детей, а также повредил мебель. Сотрудникам лагеря удалось задержать неадеквата и передать его правоохранителям. В результате происшествия пострадали 14 несовершеннолетних.

Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.