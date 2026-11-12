Подростка в Туве заманили "посмотреть на медведя" и жестоко избили Прокуратура проверит информацию о жестоком избиении ребенка в Туве

Москва12 ноя Вести.В Туве прокуратура проводит проверку по информации о жестоком избиении 13-летнего подростка, которого заманили под предлогом "посмотреть на медведя", раздели и жестоко избили. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В СМИ появилась информация, что мальчика заманили в место Ужен ыяш бажы в Овюрском районе региона. Ребенка раздели и сильно избили. Подросток прошел несколько километров пешком, чтобы попасть домой.

Прокуратурой республики в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Овюрском районе. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего отмечается в сообщении

Мама пострадавшего подала заявление в полицию.