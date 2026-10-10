Москва10 октВести.Пастух подвергся нападению медведя неподалеку от Орлиного перевела в Туве, мужчине оказали медпомощь и отпустили домой. Об этом сообщили в администрации Барун-Хемчикского района.
Отмечается, что инцидент произошел в районе местечка Ак в 36 километрах от Орлиного перевала.
Местный житель, пасший скот, подвергся нападению медведя. Пострадавший получил травмы; медицинская помощь оказана своевременно, раны обработаны, мужчина отпущен домойговорится в сообщении
Сотрудники охотнадзора и представители администрации района ликвидировали хищника.
Жителей призвали соблюдать осторожность при нахождении в лесных массивах и вблизи пастбищ, а также сообщать в экстренные службы обо всех случаях появления диких животных.