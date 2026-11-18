Житель Забайкалья за истязание подростка будет отбывать 3,5 года колонии

За истязание подростка житель Забайкалья отправится в колонию на 3,5 года Житель Забайкалья за истязание подростка будет отбывать 3,5 года колонии

Москва18 ноя Вести.Апелляция Забайкальского краевого суда по представлению прокуратуры направила 38-летнего жителя Карымского района в колонию за истязание несовершеннолетней, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Установлено, что с июля 2024 года по январь 2025 года мужчина, проживая с женщиной и ее дочерью систематически оскорблял девушку и избивал. В суде мужчина частично признавал себя виновным, указывая, что только ругал ее, что она не помогает по хозяйству. Но факты побоев были подтверждены прокуратурой.

Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении

Суд первой инстанции назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Но Забайкальский краевой суд, согласившись с мнением прокуратуры, отменил условное осуждение.