Москва18 нояВести.Апелляция Забайкальского краевого суда по представлению прокуратуры направила 38-летнего жителя Карымского района в колонию за истязание несовершеннолетней, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.
Установлено, что с июля 2024 года по январь 2025 года мужчина, проживая с женщиной и ее дочерью систематически оскорблял девушку и избивал. В суде мужчина частично признавал себя виновным, указывая, что только ругал ее, что она не помогает по хозяйству. Но факты побоев были подтверждены прокуратурой.
Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режимаговорится в сообщении
Суд первой инстанции назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Но Забайкальский краевой суд, согласившись с мнением прокуратуры, отменил условное осуждение.