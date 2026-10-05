Житель Забайкальского края осужден на 3,5 года условно за истязания сына

Житель Забайкальского края осужден условно за истязания сына Житель Забайкальского края осужден на 3,5 года условно за истязания сына

Москва5 окт Вести.Житель Забайкальского края осужден на 3,5 года условно за систематические истязания несовершеннолетнего сына. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

[Как установлено], с января … по февраль … в селе Засопка Читинского района мужчина систематически применял к своему 11-летнему сыну физическое насилие. Используя незначительные поводы, он наносил побои, тем самым причиняя ребенку физические и психические страдания говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Таким образом, 53-летний мужчина признан виновным по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии), ему назначено 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В настоящее время мальчик изъят из семьи и помещен в специализированное соцучреждение.