Москва5 октВести.Житель Забайкальского края осужден на 3,5 года условно за систематические истязания несовершеннолетнего сына. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
[Как установлено], с января … по февраль … в селе Засопка Читинского района мужчина систематически применял к своему 11-летнему сыну физическое насилие. Используя незначительные поводы, он наносил побои, тем самым причиняя ребенку физические и психические страданияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Таким образом, 53-летний мужчина признан виновным по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии), ему назначено 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
В настоящее время мальчик изъят из семьи и помещен в специализированное соцучреждение.