На 4 года осужден житель Петербурга, истязавший двоих детей своей сожительницы

Осужден житель Петербурга, истязавший детей своей сожительницы На 4 года осужден житель Петербурга, истязавший двоих детей своей сожительницы

Москва2 ноя Вести.На 4 года колонии осужден 28-летний житель Санкт-Петербурга, истязавший двоих детей своей сожительницы. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

С сентября 2025 года по апрель 2026 года фигурант, находясь по месту жительства в квартире дома на проспекте Ленина, систематически применял физическую силу в отношении двоих малолетних.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.