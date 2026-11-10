Уроженка Калининграда избила и пыталась изнасиловать подругу в гостинице Москвы В гостинице Москвы жительница Калининграда пыталась изнасиловать подругу

Москва10 ноя Вести.В одной из гостиниц на Алтуфьевском шоссе в Москве 27-летняя уроженка Калининграда избила и пыталась изнасиловать свою подругу. Женщину задержали, сообщает MK.RU.

Отмечается, что подруги приехали в столицу с туристическими целями.

В какой-то момент постоялица избила соседку и начала ее душить проводом-зарядкой для мобильного телефона. Затем агрессивная особа потребовала, чтобы подруга удовлетворила ее сексуальные потребности отмечается в сообщении

Пострадавшая смогла позвать на помощь.