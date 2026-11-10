Москва10 нояВести.В одной из гостиниц на Алтуфьевском шоссе в Москве 27-летняя уроженка Калининграда избила и пыталась изнасиловать свою подругу. Женщину задержали, сообщает MK.RU.
Отмечается, что подруги приехали в столицу с туристическими целями.
В какой-то момент постоялица избила соседку и начала ее душить проводом-зарядкой для мобильного телефона. Затем агрессивная особа потребовала, чтобы подруга удовлетворила ее сексуальные потребностиотмечается в сообщении
Пострадавшая смогла позвать на помощь.