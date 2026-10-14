Москва14 окт Вести.Суд в Новосибирске отправил под арест мужчину, обвиняемого в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Все началось с того, что в апреле в полицию обратилась жительница Новосибирска, которая рассказала, что в одной из соцсетей ее 9-летняя дочь вступила в переписку с неизвестным мужчиной. Затем он уговорил девочку перейти на общение в мессенджер, где начал пересылать ей в переписке свои интимные фотографии. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий полицейские смогли установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 49-летний житель города Москвы говорится в публикации

Он был задержан и доставлен в Новосибирск. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Сейчас следователи выясняют, с кем из несовершеннолетних фигурант вел аналогичные переписки.