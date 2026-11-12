Мужчина втайне от партнерши устроил онлайн-трансляцию их секса Житель Москвы транслировал в сети интимную связь без согласия партнерши

Москва12 ноя Вести.В Москве задержали мужчину, которого подозревают в том, что он без согласия женщины вел прямую трансляцию их интимной близости. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, инцидент произошел в квартире на юго-востоке столицы. Мужчина заранее установил в спальне телефон с камерой, пригласил туда знакомую и включил онлайн-трансляцию происходящего. В эфир попали также его комментарии происходящего.

Позже мужчина сообщил партнерше, что их интимная встреча транслировалась в интернете. После этого женщина обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ - о нарушении неприкосновенности частной жизни. Люблинский суд на время следствия избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запретили пользоваться средствами связи и интернетом.

По информации издания, в 2025 году этот же мужчина уже был осужден Люберецким судом за получение сексуальной услуги от несовершеннолетнего. Тогда ему назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.