Москва30 октВести.Братья-близнецы 1979 года рождения предстанут перед судом по обвинению в истязании престарелой матери, сообщила пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.
В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются в истязании, незаконном лишении человека свободы и неуважении к суду.
По версии следствия, в 2026 году фигуранты переехали из Владивостока к своей матери в поселок Славянка и стали создавать ей невыносимые условия жизни. Так, они на протяжении длительного времени систематически наносили ей побои и издевались. Кроме того, обвиняемые выгоняли женщину из дома, а в одном из случаев незаконно удерживали ее в квартире, заперев дверь на замок и лишив возможности свободно покинуть помещениенаписали в пресс-службе
Полицию вызвали знакомые женщины, которые знали, что она пошла домой за вещами, и начали беспокоиться из-за ее длительного отсутствия.
Также установлено, что во время одного из судебных разбирательств один из обвиняемых проявил неуважение к суду, допустив оскорбительные высказывания в адрес лица, осуществляющего правосудиеотметили в ведомстве
Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у обоих братьев расстройство личности. Однако эксперты пришли к выводу, что мужчины осознавали, что делают.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.