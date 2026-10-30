Братья-близнецы пойдут под суд в Приморье за издевательства над матерью

В Приморье братья-близнецы будут осуждены за истязание престарелой матери Братья-близнецы пойдут под суд в Приморье за издевательства над матерью

Москва30 окт Вести.Братья-близнецы 1979 года рождения предстанут перед судом по обвинению в истязании престарелой матери, сообщила пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются в истязании, незаконном лишении человека свободы и неуважении к суду.

По версии следствия, в 2026 году фигуранты переехали из Владивостока к своей матери в поселок Славянка и стали создавать ей невыносимые условия жизни. Так, они на протяжении длительного времени систематически наносили ей побои и издевались. Кроме того, обвиняемые выгоняли женщину из дома, а в одном из случаев незаконно удерживали ее в квартире, заперев дверь на замок и лишив возможности свободно покинуть помещение написали в пресс-службе

Полицию вызвали знакомые женщины, которые знали, что она пошла домой за вещами, и начали беспокоиться из-за ее длительного отсутствия.

Также установлено, что во время одного из судебных разбирательств один из обвиняемых проявил неуважение к суду, допустив оскорбительные высказывания в адрес лица, осуществляющего правосудие отметили в ведомстве

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у обоих братьев расстройство личности. Однако эксперты пришли к выводу, что мужчины осознавали, что делают.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.