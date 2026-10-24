Москва24 окт Вести.В Приморском крае направлено в суд уголовное дело о диверсии на железной дороге, в которой обвиняются двое жителей Артема. Об этом сообщила прокуратура региона.

По версии следствия, в марте 2025 года обвиняемые за обещанное вознаграждение в размере 60 тыс. рублей подожгли два релейных шкафа на перегоне станций "Вторая Речка - Первая Речка" Дальневосточной железной дороги. Свои действия они сняли на камеру мобильного телефона, после чего скрылись с места преступления. Обещанное вознаграждение молодые люди не получили