Жительницу Приморья будут судить за избиение дочери кухонной утварью

Жительницу Приморья будут судить за истязание дочери Жительницу Приморья будут судить за избиение дочери кухонной утварью

Москва20 ноя Вести.Жительница Приморья будут судить за систематические избиения своей дочери и угрозу убийством. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, с апреля 2025 года по июль 2026 года обвиняемая систематически избивала свою 10-летнюю дочь, в том числе металлическими кухонными принадлежностями, причиняя ей физические и психические страдания отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В одном из случаев женщина схватила девочку за волосы, приставила нож к ее шее и пригрозила убить.

В ведомстве уточнили, что причиной насилия становились недовольство матери школьной успеваемостью дочери и ее поведением дома.

В настоящее время девочку изъяли из семьи и передали под опеку.