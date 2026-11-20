Москва20 нояВести.Жительница Приморья будут судить за систематические избиения своей дочери и угрозу убийством. Об этом сообщила региональная прокуратура.
По версии следствия, с апреля 2025 года по июль 2026 года обвиняемая систематически избивала свою 10-летнюю дочь, в том числе металлическими кухонными принадлежностями, причиняя ей физические и психические страданияотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
В одном из случаев женщина схватила девочку за волосы, приставила нож к ее шее и пригрозила убить.
В ведомстве уточнили, что причиной насилия становились недовольство матери школьной успеваемостью дочери и ее поведением дома.
В настоящее время девочку изъяли из семьи и передали под опеку.