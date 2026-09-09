Во Владивостоке ищут юношу, пропавшего после спасения ребенка

Продолжаются поиски юноши, утонувшего при спасении девочки во Владивостоке Во Владивостоке ищут юношу, пропавшего после спасения ребенка

Москва9 сен Вести.Во Владивостоке продолжаются поиски юноши, которого унесло течением у Токаревского маяка 31 августа. Денис Кинкалак бросился спасать тонувшую девочку, успел вытолкнуть ее к берегу, но сам не выбрался, сообщает ГТРК "Владивосток".

Поиски продолжаются уже несколько дней, однако пока безрезультатно говорится в сообщении

Спасатели МЧС, сотрудники таможни и волонтеры ежедневно осматривают берег и акваторию в районе маяка, острова Елены, Амурского залива и Босфора Восточного. Жителей просят сообщить в службу 112 при обнаружении тела Дениса.

Также волонтеры "ПримПоиск" разыскивают родителей спасенной девочки.