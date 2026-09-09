Москва9 сенВести.Во Владивостоке продолжаются поиски юноши, которого унесло течением у Токаревского маяка 31 августа. Денис Кинкалак бросился спасать тонувшую девочку, успел вытолкнуть ее к берегу, но сам не выбрался, сообщает ГТРК "Владивосток".
Поиски продолжаются уже несколько дней, однако пока безрезультатноговорится в сообщении
Спасатели МЧС, сотрудники таможни и волонтеры ежедневно осматривают берег и акваторию в районе маяка, острова Елены, Амурского залива и Босфора Восточного. Жителей просят сообщить в службу 112 при обнаружении тела Дениса.
Также волонтеры "ПримПоиск" разыскивают родителей спасенной девочки.