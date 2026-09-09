Москва9 сенВести.Появилось видео, которое сняли во время шторма во Владивостоке, где 27-летний житель Якутии спас ребенка. Самого юношу ищут до сих пор, сообщает RT.
В распоряжении RT оказалось видео, на котором 27-летний житель Якутии Денис Кинкалак спас тонувшую девочку в Приморьеговорится в сообщении
Денис прогуливался с друзьями по насыпи от маяка, когда услышал крики женщины, просишвей спасти ее дочку. Девочку унесло в море набежавшей волной.
Находясь в воде, Денис сумел подтолкнуть девочку к берегу, а его друзья вытащили ребенка и передали матери. Самого Дениса унесло течением от берега.
Ранее сообщалось, что спасатели МЧС, сотрудники таможни и волонтеры ежедневно осматривают берег и акваторию в районе маяка, острова Елены, Амурского залива и Босфора Восточного. Жителей просят сообщить в службу 112 при обнаружении тела Дениса.