Спасение тонувшего ребенка сняли на видео во Владивостоке, спасателя ищут до сих

Появилось видео, с пропавшим во Владивостоке юношей, который спасал ребенка Спасение тонувшего ребенка сняли на видео во Владивостоке, спасателя ищут до сих

Москва9 сен Вести.Появилось видео, которое сняли во время шторма во Владивостоке, где 27-летний житель Якутии спас ребенка. Самого юношу ищут до сих пор, сообщает RT.

В распоряжении RT оказалось видео, на котором 27-летний житель Якутии Денис Кинкалак спас тонувшую девочку в Приморье говорится в сообщении

Денис прогуливался с друзьями по насыпи от маяка, когда услышал крики женщины, просишвей спасти ее дочку. Девочку унесло в море набежавшей волной.

Находясь в воде, Денис сумел подтолкнуть девочку к берегу, а его друзья вытащили ребенка и передали матери. Самого Дениса унесло течением от берега.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС, сотрудники таможни и волонтеры ежедневно осматривают берег и акваторию в районе маяка, острова Елены, Амурского залива и Босфора Восточного. Жителей просят сообщить в службу 112 при обнаружении тела Дениса.