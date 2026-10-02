Ушедшую из дома во Владивостоке школьницу нашли в кафе Во Владивостоке полиция разыскала школьницу, самовольно покинувшую дом

Москва2 окт Вести.Полицейские и волонтеры в результате поисковых мероприятий обнаружили ушедшую из дома школьницу в одном из заведений общепита, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

Ранее в дежурную часть полиции обратилась местная жительница с просьбой организовать поиски ее 13-летней дочери, которая ушла 27 сентября из дома. К мероприятиям подключились волонтеры. Они обошли дома, дворы, гаражи и подвалы, опросили родственников и знакомых несовершеннолетней.

В результате проведенных поисковых мероприятий полицейские обнаружили школьницу в одном из заведений общественного питания говорится в сообщении

За время отсутствия девочки дома противоправных действий в отношении нее совершено не было. По решению суда она помещена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.