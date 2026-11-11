Москва11 нояВести.Американская сторона была одной из активных сторон переговоров, заявил глава российской делегации на трехсторонней встрече в Абу-Даби Владимир Мединский, сообщает ИС "Вести".
Он подчеркнул, что представители США проявили себя эффективно и были нацелены на результат.
И здесь важна роль личности в истории. Посланники президента Трампа, безусловно, люди искренние, эффективные и, что самое главное, нацеленные не на пустые разговоры, а на результатсказал он
По словам Мединского, российская сторона ценит усилия американских представителей.
Поэтому роль их мы оцениваем положительно, но важно не как мы их оцениваем, а важно, сколько жизней будет спасено в результате их активной посреднической миссии. Поэтому им мы тоже очень благодарнызаявил он
В Абу-Даби 11 ноября завершился второй день трехсторонней встречи по украинскому вопросу с участием представителей РФ, Украины и США. В рамках обсуждений, заявил Мединский, была принята договоренность о новом масштабном обмене пленными.