Путин: у РФ был хороший опыт гуманитарного сотрудничества с Украиной по Алешкам

Путин назвал опыт гуманитарного сотрудничества с Украиной по Алешкам хорошим Путин: у РФ был хороший опыт гуманитарного сотрудничества с Украиной по Алешкам

Москва12 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиссарами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером назвал опыт гуманитарного сотрудничества с Украиной по городу Алешки Херсонской области хорошим.

У нас был хороший опыт гуманитарного сотрудничества в рамках населенного пункта Алешки сообщил глава российского государства

Днем 12 ноября в Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером.

10-11 ноября в Абу-Даби проходили трехсторонние переговоры по украинскому вопросу с участием России, Украины и США.