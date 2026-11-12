Москва12 нояВести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиссарами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером назвал опыт гуманитарного сотрудничества с Украиной по городу Алешки Херсонской области хорошим.
У нас был хороший опыт гуманитарного сотрудничества в рамках населенного пункта Алешкисообщил глава российского государства
Днем 12 ноября в Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером.
10-11 ноября в Абу-Даби проходили трехсторонние переговоры по украинскому вопросу с участием России, Украины и США.