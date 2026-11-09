Песков: о возможности контактов Путина и Мерца на G20: говорить пока рано

Песков оценил возможность встречи Путина и Мерца на G20 Песков: о возможности контактов Путина и Мерца на G20: говорить пока рано

Москва9 ноя Вести.Пока преждевременно говорить о возможной поездке президента России Владимира Путина на саммит G20, а также о вероятности его контактов с канцлером Германии Фридрихом Мерцем на полях мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ТАСС.

Песков ответил на вопрос, не рано ли пока обсуждать участие российского лидера в саммите G20 и возможную встречу с Мерцем.

Да. Пока рано сказал Песков

Ранее канцлер Германии заявил, что не стал бы уклоняться от встречи с президентом России на полях саммита "Группы двадцати" в Майами 14–15 декабря, если Путин приедет на мероприятие. Комментируя возможность поездки главы государства на саммит, Песков призывал не забегать далеко вперед.