Москва25 октВести.Возможность визита президента РФ Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами будет зависеть от результатов ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, сейчас обсуждается саммит АТЭС, который пройдет с 18 по 19 ноября в Шэньчжэне.
Обсуждаем пока что ноябрьский саммит в Шэньчжэне, но приглашение [на саммит G20] мы получилисказал Ушаков
На вопрос Зарубина, будет ли от успеха этого саммита зависеть многое, Ушаков ответил утвердительно.
Естественно. Но я и говорю: в начале идет ноябрь, а потом декабрьсказал помощник президента РФ
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Владимира Путина на саммите G20 в Майами.