Ушаков: возможность визита Путина в Майами зависит от успеха саммита АТЭС

Ушаков: результаты саммита АТЭС определят, полетит ли Путин в Майами Ушаков: возможность визита Путина в Майами зависит от успеха саммита АТЭС

Москва25 окт Вести.Возможность визита президента РФ Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами будет зависеть от результатов ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, сейчас обсуждается саммит АТЭС, который пройдет с 18 по 19 ноября в Шэньчжэне.

Обсуждаем пока что ноябрьский саммит в Шэньчжэне, но приглашение [на саммит G20] мы получили сказал Ушаков

На вопрос Зарубина, будет ли от успеха этого саммита зависеть многое, Ушаков ответил утвердительно.

Естественно. Но я и говорю: в начале идет ноябрь, а потом декабрь сказал помощник президента РФ

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Владимира Путина на саммите G20 в Майами.