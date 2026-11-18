Москва18 нояВести.Помощник российского лидера Юрий Ушаков иронично ответил на вопрос о том, за какое время до начала саммита G20 может быть принято решение об участии в нем президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что саммит пройдет в Майами 14-15 декабря.
Минут за 15. Лететь то рядомпошутил он в беседе с журналистом Александром Юнашевым
Ранее Ушаков заявлял, что решение об участии Путина в саммите во многом зависит от итогов трехстороннего саммита АТЭС в Шэньчжэне, проходящего 18-19 ноября.