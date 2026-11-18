Ушаков: решение об участии Путина в саммите G20 может быть принято за 15 минут

Ушаков пошутил о сроках принятия решения об участии Путина в саммите G20 Ушаков: решение об участии Путина в саммите G20 может быть принято за 15 минут

Москва18 ноя Вести.Помощник российского лидера Юрий Ушаков иронично ответил на вопрос о том, за какое время до начала саммита G20 может быть принято решение об участии в нем президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что саммит пройдет в Майами 14-15 декабря.

Минут за 15. Лететь то рядом пошутил он в беседе с журналистом Александром Юнашевым

Ранее Ушаков заявлял, что решение об участии Путина в саммите во многом зависит от итогов трехстороннего саммита АТЭС в Шэньчжэне, проходящего 18-19 ноября.