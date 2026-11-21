Зеленский допустил, что может встретиться с Путиным и Трампом на G20

Зеленский допустил встречу с лидерами России и США на саммите G20 Зеленский допустил, что может встретиться с Путиным и Трампом на G20

Москва21 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не исключил, что может встретиться с президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20 в декабре.

При этом он отметил, что Украина к настоящему моменту не получила официального приглашения от Вашингтона принять участие в саммите. Однако если такое приглашение поступит, Киев его примет, добавил Зеленский. Слова Зеленского приводят украинские СМИ.

Может ли трехсторонняя встреча состоятся на полях G20? Я уверен, что может сказал глава киевского режима

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Россия получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите G20, который пройдет в Майами. По его словам, в настоящий момент ведется активная проработка деталей возможного участия делегации РФ.

Сам Путин, комментируя возможность своего участия в саммите, заявил, что частить с заграничными поездками ему не всегда комфортно.