Москва19 нояВести.Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, что частить с заграничными поездками ему не всегда комфортно.
Отвечая на вопрос о возможности своего визита на саммит G20 в Майами, глава государства отметил, что еще не принял решения о поездке в США, поскольку должен исходить из ситуации в России.
Совсем уж часто частить выезжать за границу не всегда для меня комфортно… Я подумаю, посмотрю. У нас пока решение не принятосказал Путин
Путин поблагодарил Трампа за приглашение на саммит и заверил, что РФ в любом случае будет достойно на нем представлена.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что решение об участии Путина в саммите G20 во многом зависит от итогов трехсторонней встрече лидеров РФ, США и Китая в Шэньчжэне.