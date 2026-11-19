Путин о визите на G20: не всегда комфортно частить с заграничными поездками

Путин высказался о возможном визите на саммит G20 в Майами Путин о визите на G20: не всегда комфортно частить с заграничными поездками

Москва19 ноя Вести.Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, что частить с заграничными поездками ему не всегда комфортно.

Отвечая на вопрос о возможности своего визита на саммит G20 в Майами, глава государства отметил, что еще не принял решения о поездке в США, поскольку должен исходить из ситуации в России.

Совсем уж часто частить выезжать за границу не всегда для меня комфортно… Я подумаю, посмотрю. У нас пока решение не принято сказал Путин

Путин поблагодарил Трампа за приглашение на саммит и заверил, что РФ в любом случае будет достойно на нем представлена.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что решение об участии Путина в саммите G20 во многом зависит от итогов трехсторонней встрече лидеров РФ, США и Китая в Шэньчжэне.