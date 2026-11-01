Экс-депутат Рады обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в США Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский стал агитатором против Трампа

Москва1 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский стал агитатором против президента США Дональда Трампа в преддверии выборов в Конгресс. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в комментарии "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

За последние две недели он дал около восьми интервью американским СМИ, и во всех интервью критиковал Трампа во время избирательного процесса. То есть я прихожу к выводам, что он стал агитатором против Трампа… Он работает на аудиторию против Трампа. Это прямое вмешательство в избирательный процесс отметил экс-нардеп

Олейник также удивился решению американской стороны пригласить Украину на саммит "Группы двадцати" (G20), который запланирован на 14-15 декабря и состоится в окрестностях Майами.