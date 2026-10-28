Экс-нардеп объяснил, почему Зеленский не назначил нового посла в США Олейник: Зеленский не назначает посла в США из-за страха перед Трампом

Москва28 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не может назначить нового посла Украины в США опасаясь, что тот будет передавать сведения о нем американскому президенту Дональду Трампу. Таким мнением с NEWS.RU поделился бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По мнению экс-нардепа, Зеленский специально подбирает кандидатов, на которых у него есть компромат.

Мне кажется, Зеленский боится отправить [в США] человека, который начнет тесно сотрудничать с американской администрацией в своих личных интересах. Он опасается, что [новый посол] может сливать информацию… Он отправляет людей, на которых есть компромат. Значит, он может как-то управлять этим человеком, но точно так же им могут управлять и американцы сказал он

Олейник также напомнил и о такой процедуре, как агреман, то есть предварительное согласие. По его словам, Сенат США и Трамп сегодня вряд ли примут кого-нибудь: нужно, чтобы кандидат был эффективным представителем.

Зеленский ранее жаловался, что не может подыскать человека на должность посла Украины в США. Предыдущий посол Ольга Стефанишина была уволена 3 августа. Уже через два дня ей предъявили обвинения в коррупции, а мерой пресечения стал залог в 6 млн гривен (почти 11 миллионов рублей).