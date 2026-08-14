Politico: Зеленский не может найти кандидата на должность посла в США

Зеленский не может найти кандидата на должность посла в США Politico: Зеленский не может найти кандидата на должность посла в США

Москва14 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский после увольнения посла Украины в США Ольги Стефанишиной не может найти ей замену, так как в Киеве браться за эту сложную работу желающих нет. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух бывших высокопоставленных украинских чиновников и четырех законодателей.

По данным газеты, Зеленскому не удается найти человека с таким влиянием, чтобы тот мог представлять Киев в делах с администрацией президента США Дональда Трампа: потенциальные кандидаты не хотят брать на себя эту тяжелую задачу.

Как заявила депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе, обладающие подходящими для должности навыками и авторитетом опасаются, что у них не будет условий для нормальной работы, особенно если они не близки к Зеленскому.

Таким образом, кандидата нужно искать в узком ближнем кругу Зеленского, однако подходящего человека там нет.

Преподносить это так, будто никто не хочет эту должность, было бы в некотором роде преуменьшением заявил изданию бывший украинский дипломат

По его словам, желающие есть, но они не подходят для этой работы.

Учитывая признаки того, что Белый дом вскоре может вернуться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, позиция посла в Вашингтоне обретает еще большее значение.

Таким образом, если оставить этот пост вакантным, то это принесет риски намного большие, чем те, что связаны с дипломатическим протоколом. Украина может оказаться без авторитетного деятеля в Вашингтоне, пока там принимаются решения об оружии, ПВО, логистике и обмене разведданными говорится в материале

По мнению депутата Верховной рады Ярослава Юрчишина, Зеленский, вероятно, назначит посла только после окончания выборов в конгресс США.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что покинувшая пост премьер-министра Украины Юлия Свириденко может стать новым послом страны в США.