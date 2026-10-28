Зеленский пожаловался, что никто не хочет быть послом Украины в США

Зеленский пожаловался, что никто не хочет занимать должность посла Украины в США Зеленский пожаловался, что никто не хочет быть послом Украины в США

Москва28 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что не может найти человека на должность посла Украины в США. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".

По его словам, на эту должность рассматривались экс-премьер Украины Юлия Свириденко, экс-глава МИД Дмитрий Кулеба и заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса. Последнего считали лучшим кандидатом из-за американского образования, знания языка и знакомству с президентом США Дональдом Трампом.

Палиса был бы хорошим послом, но не хочет. … Будем продолжать консультации по этому поводу сказал Зеленский

При этом Зеленский не подтвердил слухи о возможном назначении на должность посла Украины в США бывшего украинского премьера Арсения Яценюка.

3 августа Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в США Ольги Стефанишиной с поста. Спустя два дня ей предъявили обвинения в коррупции. Ей избрали меру пресечения в виде залога в размере 6 млн гривен (почти 11 миллионов рублей).