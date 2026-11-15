Посол Бердыев: Россия активно готовится к участию в саммите G20 в Майами

Москва приступила к формированию делегации на саммит G20 в США Посол Бердыев: Россия активно готовится к участию в саммите G20 в Майами

Москва15 ноя Вести.Россия активно готовится к участию в саммите "Группы двадцати" (G20) и начала формировать делегацию, которая отправится на мероприятия. Об этом рассказал по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Саммит G20 будет проводиться в американском городе Майами 14-15 декабря.

Начали формирование соответствующей делегации сообщил дипломат в беседе с РИА Новости

Он добавил, что имя главы делегации будет позднее объявлено официально.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что присутствие президента России Владимира Путина на саммите G20 возможно только в случае гарантий конструктивного характера встречи и отсутствия провокаций со стороны представителей ЕС.