Москва11 ноя Вести.Присутствие президента России Владимира Путина на саммите "Группы двадцати" возможно только при условии гарантий конструктивного характера встречи и отсутствия провокаций со стороны европейцев. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она отметила, что инициативы об участии Путина со стороны американского президента Дональда Трампа недостаточно, поскольку необходимо принимать во внимание позицию европейских лидеров.

Журова пояснила, что перед планированием подобного визита российской стороне требуется убедиться, что не будет выпадов или попыток бойкота со стороны европейских участников саммита.

С США все понятно — для них участие Путина в G20 будет знаменательным событием отметила зампред думского комитета

Но Москве необходимо предварительно подготовить почву и иметь твердую уверенность, что саммит прогрузится в деловую работу, а не в площадку для политических конфликтов, подытожила Журова.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решения об участии Путина в саммите "Группы двадцати" в Майами пока нет, однако он готов к контактам со всеми.