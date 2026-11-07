МИД: РФ надеется, что саммит G20 поможет восстановить диалог между странами

РФ надеется, что саммит G20 в США поможет вернуть страны к диалогу МИД: РФ надеется, что саммит G20 поможет восстановить диалог между странами

Москва7 ноя Вести.Россия надеется, что саммит G20 в Майами поможет восстановить равноправный диалог между странами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью ТАСС.

Рассчитываем, что саммит в Майами позволит закрепить этот ведущий форум глобального управления на конструктивных позициях, способствуя возврату крупнейших экономик к равноправному сотрудничеству на основе взаимного интереса отметил он

Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание видеть российского лидера Владимира Путина среди участников саммита в Майами, который пройдет 14-15 декабря.