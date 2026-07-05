Медведев: у США нет права навязывать свою волю другим странам

Медведев: у США нет никакого права навязывать другим свою волю Медведев: у США нет права навязывать свою волю другим странам

Москва5 июл Вести.Соединенные Штаты не имеют права навязывать волю другим государствам, Вашингтон должен сначала разобраться с бардаком в своей стране. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

В своем Telegram-канале Медведев задался вопросом, являются ли США, которым исполнилось 250 лет, примером для подражания или "империей зла".

На мой взгляд, ни то ни другое. Но вот в чем едины большинство стран на планете: Америка не вправе принимать решения за других написал зампред Совбеза

Он отметил, что и малые, и большие государства способны сами разобраться со своими проблемами. У США же нет права навязывать свою волю другим. Медведев также предложил Штатам сначала разобраться "с бардаком в своем доме".

Ранее российское посольство в Вашингтоне поздравило США с Днем независимости. В дипмиссии отметили, что Между Россией и Штатами возможны конструктивные отношения, поскольку между странами нет принципиальных идеологических разногласий.