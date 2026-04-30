Медведев усомнился, что США эффективны как посредник в конфликтах Медведев выразил сомнение в успешном посредничестве США в конфликтах

Москва30 апр Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев усомнился в способности США выступать эффективным посредником в международных конфликтах. Свое мнение он высказал на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях сказал Медведев

Медведев подчеркнул, что роль посредника в принципе является сложной, и не существует государств, которые обладали бы неким "патентом" на посредничество, хотя многие стремятся занять такую позицию.

В то же время зампред Совбеза отметил, что нельзя полностью отрицать усилия Вашингтона. По его словам, нынешняя администрация Соединенных Штатов все же предпринимает определенные шаги в направлении посредничества. При этом он напомнил о предыдущей администрации Джо Байдена, которую обвинил в том, что она фактически "запрягала упряжку войны" и в максимальной степени финансировала конфликты.

Ранее Медведев заявил о реальной угрозе ядерного апокалипсиса.