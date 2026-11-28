Москва28 ноя Вести.Из-за простоев Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нарушается стабильность мирового энергетического рынка, который недополучает 1,4 млн баррелей нефти в сутки. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта", сообщает ИС "Вести".

Он обратил внимание на то, что от ударов киевского режима страдают и европейские страны.

Это влияет, безусловно, на энергетический баланс. Общий объем нефти, прокачиваемый по Каспийскому трубопроводному консорциуму, примерно 1,4 млн баррелей в сутки. Это значительный объем, и когда случаются перебои из-за террористических атак киевского режима, собственно, рынок недополучает этот объем в период простоя сказал Новак

Также вице-премьер сообщил, что КТК входит в топ-2 поставщиков нефти в Европы.