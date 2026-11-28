Новак: 97% оборудования для КТК может производиться в России

Новак сообщил, что Россия может производить 97% оборудования для КТК Новак: 97% оборудования для КТК может производиться в России

Москва28 ноя Вести.Примерно 97% того оборудования, которое используется в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), может производиться в России. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта", сообщает ИС "Вести".

Он напомнил, что в России проводится обширная программа по импортозамещению.

Примерно 97% того оборудования, которое используется в Каспийском трубопроводном консорциуме - мы столько можем производить в России сообщил Новак

Ранее директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил, что Россия обсудила с Казахстаном вопрос обеспечения физической безопасности Каспийского трубопроводного консорциума.