Цивилев назвал КТК удачным проектом, который внес вклад в мировую экономику Цивилев: КТК внес большой склад в стабилизацию мировой экономики

Москва28 ноя Вести.Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – удачный проект, он внес большой вклад в стабилизацию мировой экономики. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта", сообщает ИС "Вести".

По его словам, создание КТК стало непростым решением.

Когда принималось это решение, это было непростое решение, но теперь, по итогу 30-ти лет, мы можем сказать, что это был очень удачный проект, который внес свой большой вклад в стабилизацию мировой экономики отметил Цивилев

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что КТК входит в топ-2 поставщиков нефти в Европу.