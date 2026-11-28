Москва28 ноя Вести.Российскую нефть называют "вкусной", она как супердобавка на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом заявил генеральный директор КТК Николай Горбань в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта", сообщает ИС "Вести".

По его словам, российская нефть ценится намного выше на мировом рынке.

Сейчас то, что отгружается на мировые рынки, — это CPC Blend. Она котируется, она на рынке имеет свою стоимость. Потому что вот наша нефть, на самом деле ее называют вкусной, она как супердобавка на НПЗ, поэтому она имеет определенную стоимость намного выше заявил Горбань

Также он объяснил роль банка качества нефти, на создании которого настаивали американские коллеги из компании Chevron.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) входит в двойку самых крупных поставщиков нефти в Европу, отметил вице-премьер России Александр Новак.