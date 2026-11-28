Москва28 нояВести.Нефтепроводная компания "Транснефть" использует 97-98% российского оборудования, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта", сообщает ИС "Вести".
В России проводится обширная программа по импортозамещению, напомнил Новак.
"Транснефть" вообще на сегодняшний день использует тоже 97-98% российского оборудованиясообщил вице-премьер
Ранее Александр Новак раскрыл, какую долю в добыче и переработке нефти в РФ занимает компания "Лукойл".