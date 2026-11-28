Новак: доля отечественного оборудования у "Транснефти" составляет 97-98% Новак: оборудование "Транснефти" на 97-98% отечественного производства

Москва28 ноя Вести.Нефтепроводная компания "Транснефть" использует 97-98% российского оборудования, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта", сообщает ИС "Вести".

В России проводится обширная программа по импортозамещению, напомнил Новак.

"Транснефть" вообще на сегодняшний день использует тоже 97-98% российского оборудования сообщил вице-премьер

Ранее Александр Новак раскрыл, какую долю в добыче и переработке нефти в РФ занимает компания "Лукойл".